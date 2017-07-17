“التجارة” تحذر من رفع الأسعار بحجة تعويض رسوم المرافقين والتابعين

حذرت وزارة التجارة والاستثمار الشركات من محاولة رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بحجة تعويض الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين.

وأكدت الوزارة أنها ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية والضرورية في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين وفقا لـ”المدينة”، إن الوزارة تخضع السلع التموينية للحالات غير العادية في حالة وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالأسعار بالدول المجاورة.

وأضاف أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة وضمان استقرار أسعارها.

وأشار الحسين إلى أن الوزارة تدخلت سابقا وحددت أسعار عدد من السلع الضرورية مثل الألبان الطازجة وحليب الأطفال، إضافة إلى الحديد والأسمنت، وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.