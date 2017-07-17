الحملةالسعودية تواصل تقديم مياه الشرب ضمن برنامجها “شقيقي اشرب نقياً ” للنازحين السوريين

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا بتأمين مياة الشرب الصحية والنقيه من خلال محطات تنقية المياة للاشقاء النازحين السوريين على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية وذلك وفق اعلى معايير الجودة وافضل الاجهزه و المعدات واصلة للأسبوع الثاني والاربعون منذ بدء تشغيل محطات المياه هناك .

الأستاذ خالد السلامة مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا اوضح ان الحملة قامت بتامين محطات تنقية المياة ضمن مشروع شقيقي اشرب نقياً لتوفير مياة الشرب الصحية للشقيق السوري وذلك بالتنسيق مع الحكومة التركية وبعض المنظمات العاملة في المجال الانساني لما تقتضيه الحاجه الماسه هناك مشيراً الى أن الحملة تستهدف انتاج 20 الف متر مكعب من المياه النقية في الساعة من خلال 5 محطات لتنقية المياه في الداخل السوري.

من جانبه اكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة حددت ابرز المتطلبات الاغاثية التي يحتاجها الشقيقي السوري في المناطق الحدودية السورية التركية خصوصاً المخيمات العشوائية فعملت على استحداث مشروع يعنى بتوفير مياه الشرب اطلقت عليه اسم ” شقيقي اشرب نقياً ” ليصنف هذا المشروع بأحد اهم المشاريع التنموية الرائدة في مجال العمل الانساني والذي يعتبرمن ثمار الاعمال الخيرية التي يقدمها الشعب السعودي الكريم لاشقائة من الشعب السوري العزيز، مؤكداً في الوقت نفسه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين و سمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الاغاثية السعودية – حفظهم الله – على السعي في تطوير العمل الاغاثي السعودي ومواكبة احتياجات المتضررين والعمل على تلبيتها منوها الى أن الحملة الوطنية السعودية مستمره باذن الله في العطاء الانساني وتوفير العيش الكريم للاشقاء اللاجئين والنازحين السوريين ،سائلاً الله تعالى ان يكون ذلك العمل في ميزان حسنات كل من ساهم فيه.

