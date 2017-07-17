سياحة حائل تدرب 45 متدرب على (المسارات السياحية)

اختتمت ورشة العمل التدريبية (المسارات السياحية بمنطقة حائل) فعالياتها والتي اطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية “تكامل” بمشاركة 45 من الادارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمهتمين في التنمية السياحية على تطوير المسارات السياحية الحالية.

وقال المهندس فيصل بن خالد المدني مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل الى ان ورشة العمل التي تواصلت على مدى 3 ايام لتطوير المسارات السياحية وتوحيد الجهود في المنطقة وتوعية المجتمع في تطوير المسارات السياحية في منطقة حائل ورفع خدماتها حققت اهدافها التي اقيمت من اجلها وهو ما يكشفه التركيز الكبير الذي اوضحته التوصيات الختامية للورشة.

وكانت ورشة العمل قد ركزت في يومها الاول على الجانب النظري للتعريف بالمسارات وتاريخها بشكل عام وفوائدها ومستوياتها والبنية الأساسية واحتياجاتها، وأيضاً أشكال المسارات والتعريف بكل مسار وأنواعه وأهميته وطريقة اختيار نقطة البداية والنهاية للمسار والنقاط الأساسية على المسارات وكيفية اختيار شكل المسار المناسب، وإشراك الثقافات المحلية بأطعمتهم والتجارب الممتعة والمثيرة.

و اشار المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان ورشة العمل التدريبية(المسارات السياحية بمنطقة حائل) هدفت إلى إظهار أهمية المسارات السياحية بالمنطقة وضرورتها وما تحتاجه من تطوير وأضاف المهندس المدني أن الورشة التدريبية هدفت أيضا إلى إظهار أهمية المسارات السياحة وضرورتها للترويج السياحي، إلى جانب معرفة كيفية صنع منتج سياحي وتطوير مناطق ذات جاذبية سياحية تثري تجربة الزائر.

وتم في اليوم الثاني تمكين المتدرب من خلال الزيارة الميدانية معرفة كيفية عمل المسار والخطوات التحضيرية والتخطيط ووضع النقاط المهمة، بجانب تدريب عملي في منطقة المسار السياحي.



واكدت التوصيات التي رصدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل على ضرورة معالجة ضعف البنية التحتية وتوفير النقص في الخدمات في المسارات السياحية.وعاد واوضح المهندس المدني ان المسارات السياحية في حائل تشتمل على 4 مسارات الاول مسار داخل مدينة حائل ويضم هذا المسار مجموعه من المواقع التاريخية والتراثيه، والمنتزهات الترفية داخل مدينة حائل او تلك التي تقع على مشارفها والمسار الثاني مسار البلدة التراثية بجبة وهو واحد من المسارات المهمة في المنطقة وحيث تتوافر عدد من المزارات التاريخية والطبيعية خارج مدينة حائل والمسار الثالث مسار حائل _الحائط ويشتمل هذا المسار على سلسة من البلدات التراثيه التي تضم مواقع أثرية تعود إلى ازمان تاريخية مختلفة والمسار الرابع مسار حائل- فيد والذي يشمل تنوع مظاهر هذا المسار مابين المواقع الطبيعية والمعالم التراثية ذات الشهرة الواسعة من فوات بركانية وكهوف ومواقع زراعية وطريق الحج قديماً (درب زبيده).