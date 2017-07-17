 شرطة الرياض تطيح بوافد مطلوب على ذمة قضية قتل في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تطيح بوافد مطلوب على ذمة قضية قتل في جدة

شرطة الرياض تطيح بوافد مطلوب على ذمة قضية قتل في جدة
المناطق - الرياض

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً للتعاون والتكامل الأمني بين شرط المناطق ، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط وافد ( أثيوبي الجنسية ) مطلوب على ذمة قضية قتل .

حيث سبق للجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض أن تلقت معلومات من شرطة محافظة جدة مفادها هروب المتهم المطلوب لديها على ذمة القضية لمنطقة الرياض .
على إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله عن تحديد مكان تواجد المتهم وضبطه في منطقة صحراوية جنوب العاصمة الرياض .
تم التحفظ عليه رهن استكمال إجراءات تسليمه للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص .

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