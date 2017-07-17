 “الخطوط السعودية” ترفع الحظر عن الأجهزة المحمولة على رحلاتها إلى أمريكا بدءًا من اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التحالف العربي يمنع طائرة للأمم المتحدة من دخول اليمن لنقلها صحفيين إلى صنعاء “الخطوط السعودية” ترفع الحظر عن الأجهزة المحمولة على رحلاتها إلى أمريكا بدءًا من اليوم القتل تعزيراً لمهرب مخدرات “سوري” بتبوك شرطة الرياض تطيح بوافد مطلوب على ذمة قضية قتل في جدة سياحة حائل تدرب 45 متدرب على (المسارات السياحية) “العمل” تواصل حملاتها التوعوية الموجهة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل الحملةالسعودية تواصل تقديم مياه الشرب ضمن برنامجها “شقيقي اشرب نقياً ” للنازحين السوريين “التجارة” تحذر من رفع الأسعار بحجة تعويض رسوم المرافقين والتابعين مصر تحذر الاحتلال الإسرائيلي من عواقب التصعيد بالأقصى طالبات جامعة حائل ينشئن تطبيقًا ذكياً لتطعيمات الأطفال عمة مدير العلاقات العامة بعمل منطقة مكة المكرمة في ذمة الله مرسيدس تسحب 3 ملايين سيارة في أوروبا بسبب الانبعاثات

“الخطوط السعودية” ترفع الحظر عن الأجهزة المحمولة على رحلاتها إلى أمريكا بدءًا من اليوم

“الخطوط السعودية” ترفع الحظر عن الأجهزة المحمولة على رحلاتها إلى أمريكا بدءًا من اليوم
المناطق - واس

أعلنت الخطوط السعودية, رفع الحظر المفروض سابقاً على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين, وبإمكان ضيوفها المسافرين على رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية اصطحاب أجهزتهم الإلكترونية معهم بدءاً من اليوم.
وأفاد مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب أن “السعودية” تلقت إشعاراً من الهيئة العامة للطيران المدني يفيد بأن إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قام فريق من الإدارة بتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين واطمأن على دقتها.
ونوه الطيب بجهود الهيئة العامة للطيران المدني, ضمن مسؤولياتها في تنسيق ومتابعة إجراءات رفع الحظر عن اصطحاب الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة مع المسافرين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>