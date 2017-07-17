التحالف العربي يمنع طائرة للأمم المتحدة من دخول اليمن لنقلها صحفيين إلى صنعاء

كشفت مصادر إعلامية، أن قوات التحالف العربي في اليمن منعت طائرة تابعة للأمم المتحدة تنقل موظفي إغاثة من السفر إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أمس الثلاثاء بسبب وجود ثلاثة صحفيين دوليين على متنها.

وقالت تلك المصادر وفقا لرويترز إن الرحلة منعت من الإقلاع من جيبوتي إلى صنعاء بسبب وجود ثلاثة صحفيين من هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” على متنها.

وكانت وزارة الإعلام اليمنية قد اعربت عن أسفها لمحاولة بعثة الأمم المتحدة نقل الصحفيين إلى داخل الأراضي اليمنية عبر طائرات الأمم المتحدة.

وبحسب بيان للوزارة فإنها دعت جميع الصحفيين المهتمين للتوجه إلى أقرب سفارة يمنية في بلده للحصول على تأشيرة دخول عبر عدن كما أن جميع المناطق المحررة مفتوحة للجميع، مشيرة أن اليمن يعيش بأكمله مأساة مروعة بسبب ممارسات الانقلابيين.

وأكدت أهمية أن يحافظ الصحفيون الأجانب على أمنهم وسلامتهم حتى لا يكونوا عرضة للاختطاف من قبل الجماعات المسلحة وبالتالي دفع فدية وإعادة تمويل الارهاب، وهو أمر لا تضمنه وكالات الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة أن الميليشيا الانقلابية دأبت على الترويج لمشروعها التخريبي عبر القصص الإنسانية واستغلال الوضع المأساوي للشعب اليمني الذي يعيش ظروفا صعبة منذ انطلاق الانقلاب المخزي على الشرعية ويجد فيه الإعلام الغربي مادة دسمة لتقديمها لمشاهديه وقرائه.