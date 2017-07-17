 الركض لمدة دقيقتين يوميًا يحسن صحة العظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الركض لمدة دقيقتين يوميًا يحسن صحة العظام

الركض لمدة دقيقتين يوميًا يحسن صحة العظام
المناطق - وكالات

أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن ممارسة رياضة الركض لمدة دقيقة واحدة إلى دقيقتين يوميًا، يحسن صحة العظام.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة إكزتر البريطانية، ونشروا نتائجها اليوم الثلاثاء، في دورية (International Journal of Epidemiology) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راجع الباحثون بيانات أكثر من 2500 امرأة، وقاموا بقياس مستويات النشاط عبر أجهزة مراقبة يرتدينها السيدات في معصمهن. كما قاموا بمتابعة صحة العظام لدى المشاركات عبر الفحص بالموجات فوق الصوتية للعظم.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي سجلن نشاطًا مكثفًا كالركض من دقيقة إلى دقيقتين يوميًا، كانت صحة عظامهن أفضل بنسبة 4% من أقرانهن اللواتي لم يقمن بأي تمارين رياضية.

وأثبتت النتائج أيضًا أن النساء اللواتي مارسن تمارين رفع الأثقال لمدة دقيقة إلى دقيقتين يوميًا، تحسّنت لديهن صحة العظام بنسبة 6%.

وقالت قائد فريق البحث الدكتور فيكتوريا ستايلز، إن “هناك صلة واضحة بين هذا النوع من التمارين القصيرة والمركزة وتحسين صحة العظام في النساء”.

وأضافت أن “صحة العظام الجيدة تعود بفوائد صحية متعددة، أبرزها انخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور في سن الشيخوخة”.

وكانت دراسات سابقة كشفت، أن ممارسة الرياضة بانتظام يوميًا، وخاصة المشي، تقلل فرص تعرض كبار السن لمشاكل فى التنقل والحركة.

وأضافت أن الرياضة تقلل من خطر إصابة كبار السّن بمرض الزهايمر (ضمور في خلايا المخ السليمة يسبب تراجعا مستمر في الذاكرة)، حيث تزيد من إمداد المخ بالدم الكافي لعمل منطقة الإدراك بالدماغ.

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