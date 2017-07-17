معهد الإدارة العامة يعلن وظائف شاغرة

أ​علن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة (للرجال والنساء) ويرغب في شغلها بكوادر وطنية مؤهلة من حملة الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات التي يحتاجها المعهد لتنفيذ أنشطته المختلفة.

التخصصات المطلوبة (رجال):

– الإدارة العامة

– إدارة الأعمال (مسار عام)

– إدارة الأعمال (مسار نظم المعلومات الإدارية)

– الموارد البشرية

– إدارة الأعمال (مسار موارد بشرية)

– الحوكمة

– إدارة المشاريع

– القيادة الإدارية

– اللغة الإنجليزية / الترجمة / اللغويات

– السلوك التنظيمي

– القانون (مسار إداري – مدني)

– سلال الامداد / إدارة العمليات اللوجستية

– الاقتصاد

– المحاسبة

– المكتبات والمعلومات / علم المعلومات

– الاحصاء / الأساليب الكمية / التحليل الكمي / بحوث العمليات

التخصصات المطلوبة (نساء):

– الإدارة العامة

– إدارة الأعمال (مسار موارد بشرية)

– إدارة الأعمال (مسار نظم المعلومات الإدارية)

– الموارد البشرية

– السلوك التنظيمي

– الحوكمة

– القيادة الإدارية

– المكتبات والمعلومات / علم المعلومات

الشروط:

– أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالإنتظام.

– أن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة.

– أن لا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جداً فأعلى.

– ان تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

– أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث.

– الالمام باللغة الانجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة (80) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (6) في اختبار (IELTS).

– يشترط لتخصص (اللغة الإنجليزية) الحصول على درجة (100) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (7) في اختبار (IELTS).

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) سنة لحملة الماجستير و (50) سنة لحملة الدكتوراه.

– أن لايكون قد امضى على آخر مؤهل علمي حصل عليه اكثر من (3) سنوات.

– الإلمام بمهارات الحاسب الآلي.

– أن لا يكون المتقدم من خريجي كليات التقنية أو خدمة المجتمع.

– الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه حسب التخصص الذي يحدده المعهد.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

المزايا:

– سيتم تعيين المقبولين من حملة الماجستير على المستوى السادس (حسب لائحة الوظائف التعليمية).

– سيتم تعيين المقبولين من حملة الدكتوراه (حسب لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات).

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