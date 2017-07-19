شاهد.. استضافوه ليؤكد وقوف الإمارات وراء اختراق الوكالة القطرية ففضحهم

نسف الباحث والأكاديمي المصري “توفيق حميد” أكاذيب قناة “الجزيرة” القطرية وصحيفة الـ”واشنطن بوست” حول مسؤولية الإمارات عن الاختراق المزعوم لوكالة الأنباء القطرية.

وفند توفيق حميد مزاعم الصحيفة التي ادعت نقل تقرير عن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية بشأن مسؤولية الإمارات، ما حدا بمذيع الجزيرة “جمال ريان” لمقاطعته بعد كشفه قصة الاختراق المفبركة.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، قد نشرت تقريراً، يوم الإثنين الماضي، نسبته لمسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر خطاب مزور للأمير تميم بن حمد آل ثاني، في 24 مايو وفقا للصحيفة.

يذكر أن الدوحة قد ردت في الثالث من شهر يوليو الجاري بغضب على تقرير حول احصائيات قتلى العمال الأجانب العاملين في مشروع ملاعب كاس العالم والذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” التي اعتمدت عليها مؤخرا في اتهام الإمارات .