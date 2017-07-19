 شاهد.. استضافوه ليؤكد وقوف الإمارات وراء اختراق الوكالة القطرية ففضحهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. استضافوه ليؤكد وقوف الإمارات وراء اختراق الوكالة القطرية ففضحهم “الخطوط السعودية” تستعد لتشغيل رحلات إلى بغداد وسط تراكم وتصاعد الخلافات .. الحوثيون يتحدون عسكريا المخلوع صالح أمام منزله أمير القصيم يقود شعلة التحوّل التقني في الإمارة المقاطعة تهدد مشاريع قطر للمونديال بـ 96 مليار دولار للشهر السادس .. تضخم سلبي في المملكة عجلة “مترو الرياض” تتسارع في الإنجاز معهد الإدارة العامة يعلن وظائف شاغرة الركض لمدة دقيقتين يوميًا يحسن صحة العظام التحالف العربي يمنع طائرة للأمم المتحدة من دخول اليمن لنقلها صحفيين إلى صنعاء “الخطوط السعودية” ترفع الحظر عن الأجهزة المحمولة على رحلاتها إلى أمريكا بدءًا من اليوم القتل تعزيراً لمهرب مخدرات “سوري” بتبوك

شاهد.. استضافوه ليؤكد وقوف الإمارات وراء اختراق الوكالة القطرية ففضحهم

المناطق-الرياض

نسف الباحث والأكاديمي المصري “توفيق حميد” أكاذيب قناة “الجزيرة” القطرية وصحيفة الـ”واشنطن بوست” حول مسؤولية الإمارات عن الاختراق المزعوم لوكالة الأنباء القطرية.

وفند توفيق حميد مزاعم الصحيفة التي ادعت نقل تقرير عن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية بشأن مسؤولية الإمارات، ما حدا بمذيع الجزيرة “جمال ريان” لمقاطعته بعد كشفه قصة الاختراق المفبركة.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، قد نشرت تقريراً، يوم الإثنين الماضي، نسبته لمسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر خطاب مزور للأمير تميم بن حمد آل ثاني، في 24 مايو وفقا للصحيفة.

يذكر أن الدوحة قد ردت في الثالث من شهر يوليو الجاري بغضب على تقرير حول احصائيات قتلى العمال الأجانب العاملين في مشروع ملاعب كاس العالم والذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” التي اعتمدت عليها مؤخرا في اتهام الإمارات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>