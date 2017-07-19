بلدية حفر الباطن ترفع 210 طن من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم

أطلقت بلدية محافظة حفر الباطن مؤخراً, حملة لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، في كافة الطرق الرئيسية و داخل الأحياء السكنية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن البلدية قامت برفع 210 طن خلال الحملة التي شملت جميع الأحياء السكنية في حفر الباطن والهجر التابعة وتشارك بها جميع الأليات والمعدات التابعة للبلدية.

وأشار بأن الحملة تهدف إلى إبراز النظافة العامة من خلال إزالة جميع الأنقاض ومخلفات المباني حول المنازل و في الشوارع العامة و بين الأحياء السكنية للحفاظ على جمالية المنظر العام ، مطالبا جميع أصحاب من يرمي الأنقاض ومخلفات البناء بوضع المخلفات في الاماكن المخصصة لها وعدم رميها عشوائيا ، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين، حيث سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات البلدية .

ودعا الحسيني جميع المواطنين والمقيمين في محافظة حفر الباطن للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي سيتم التعامل معها فوراً، مضيفا بأن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج ( بلاغاتي ) على الأجهزة الذكية