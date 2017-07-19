الأمير سعود بن نايف يؤكد على رفع معدل الاستجابة للحالات الطارئة وتطوير “المسعفين السعوديين”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الأربعاء)، معالي الرئيس العام لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.

مشيداً سموه بدور هيئة الهلال الأحمر في توفير الإسعافات العاجلة والضرورية للحالات الطارئة، كما أشاد يحفظه الله بدور المسعفين من الشباب السعودي الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة والتعامل الإنساني، مما ساهم بفضل الله في إنقاذ عددٍ من الأرواح وتخفيف مصاب الكثيرين، داعياً سموه إلى الحرص على رفع معدل سرعة الاستجابة للبلاغات واستخدام التقنية في ذلك، واستمرار تطوير الكوادر السعودية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوعية وتدريب المجتمع على الإسعافات الأولية والإصابات المنزلية، متمنياً سموه للعاملين في الهيئة التوفيق في أداء مهمتهم الإنسانية النبيلة.

من جهته أعرب معالي الدكتور محمد القاسم الرئيس العام لهيئة الهلال الأحمر السعودي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من نصحٍ وتوجيه، واهتمام سموه بعمل الهيئة، مؤكداً العمل على رفع معدل سرعة الاستجابة للبلاغات في المنطقة الشرقية من خلال تطوير وسائل الإبلاغ واستخدام التقنية في ذلك، مؤكداً أن الهيئة بدأت العمل من خلال تطبيقها التجريبي.