 ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2017 يشهد اقبالا لافتا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2017 يشهد اقبالا لافتا

ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2017 يشهد اقبالا لافتا
الدمام - المناطق

يشهد ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2017 الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة الظهران اكسبو خلال الفترة من 27-29 نوفمبر 2017 اقبالا لافتا من الراغبين والراغبات من الرواد في المشاركة في الملتقى.
واستقبلت الغرفة خلال الاسابيع المنصرمة عددا من طلبات المشاركة والاستفسارات التي تتحدث عن تفاصيل الملتقى، استعدادا من رواد الاعمال لخوض التجربة والانطلاق نحو افاق جديدة.
وشهدت وسائل التواصل التي خصصتها الغرفة للملتقى اقبالا من رواد ورائدات الاعمال، كما استقبل حسابات الغرفة في مواقعالتواصل الاجتماعي الكثير من الاستفسارات حول الملتقى تمهيدا للمشاركة بالفعالية.
ويقدم المعرض نماذجا مواكبة للتطور الحاصل في قطاع المشاريع الناشئة، بالإضافة الى اعمال المبادرين الناجحة التي تؤكد بان هناك اجيالا تستطيع القفز فوق التحديات لإنجاز مشاريعهم بطريقتهم التي تحاكي الفئات المختلفة في المنطقة، بالإضافة الى ان المعرض يقدم مؤسسات وشركات يملكها أو يديرها شباب وشابات الأعمال بالمنطقة، كما انه يعد داعما لهم لتعريف الجمهور بعطاءاتهم ومنتجاتهم وخدماتهم.
ويهدف الملتقى الى ترويج منتجات وخدمات الشباب للمستهلك والمستثمر وتثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي سوف يتم تقديمها في الملتقى ،وايضاً حث الشبابوالشابات على طرح أفكارهم واخذ زمام المبادرة فيها إضافة إلى عرض بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها وصولاً إلى التعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم المشاريع الواعدة، كما يهدف الى المساهمة في تعزيز موقع الاقتصاد السعودي وقدراته التنافسية في البيئة الاقتصادية الدولية، وتفعيل دور رواد ورائدات الأعمال والمبادرين إلى العمل.
ويتيح المعرض الفرصة لشباب وشابات الاعمال للترويج لأعمالهمبطريقة احترافية، الأمر الذي سيساعدهم في المستقبل على فتح متاجرهم الخاصة أو الشراكة مع بيوت الخبرة لعرض اعمالهمبشكل تجاري واحترافي.

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