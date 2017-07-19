مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 45 طنًا من المساعدات الطبية للمستشفيات الحكومية بـ 5 في اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في عدن، 45 طنا من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية مقدمة من المركز للمستشفيات الحكومية في خمس محافظات يمنية، بحضور وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذبياني، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم بتصريح صحفي: إن المساعدات الطبية ستسهم في تأهيل المستشفيات الحكومية وستعمل على دعم الجهود الطبية في القضاء على مرض الكوليرا في اليمن، مشيدًا بالدور الكبير الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاع الصحي الذي يعد أبرز القطاعات في اليمن.

وأكد باعوم أن المساعدات الطبية ستصل إلي مستحقيها في جميع المحافظات المستهدفة، وأن وزارة الصحة ستبذل قصارى جهدها للاستفادة من المساعدات لخدمة المواطن اليمني.

من جانبه، أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن، أنه جرى اليوم توزيع المساعدات الطبية والعلاجية المكونة من أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية في عدن وتعز والجوف ومأرب وسيئون المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضع الطبي والصحي في هذه المستشفيات.

يأتي هذا الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لتأهيل المستشفيات الحكومية في اليمن ضمن خطة المركز لدعم القطاع الصحي في اليمن من أجل رفع مستوى العمل وتقديم خدمة ممتازة للمواطن اليمني والعمل على مكافحة الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم في شهر رمضان 550 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الكوليرا إلى جانب تخصيص 8 ملايين دولار للغرض نفسه، إضافة إلى 66.7 مليون دولار بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لدعم جهود مكافحة الكوليرا في اليمن.