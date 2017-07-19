 شرطة الرياض تقبض على إثيوبي مطلوب بقضية قتل في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تقبض على إثيوبي مطلوب بقضية قتل في جدة

شرطة الرياض تقبض على إثيوبي مطلوب بقضية قتل في جدة
المناطق_الرياض

أفادت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، بإلقائها القبض على وافد (إثيوبي الجنسية) مطلوب على ذمة قضية قتل شخص في جدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه استمراراً للتعاون والتكامل الأمني بين شرط المناطق، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط وافد (إثيوبي الجنسية) مطلوب على ذمة قضية قتل، حيث سبق للجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض أن تلقت معلومات من شرطة محافظة جدة مفادها هروب المتهم المطلوب لديها على ذمة القضية لمنطقة الرياض.
وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بعدة إجراءات في البحث عن المتهم أسفرت عن تحديد مكان وجوده وضبطه في منطقة صحراوية جنوب العاصمة الرياض.
وأشار العقيد الميمان إلى أنه تم التحفظ على المتهم رهن استكمال إجراءات تسليمه للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص

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