الداخلية الكويتية تهيب بالكويتيين التبليغ عن افراد “خلية العبدلي” الهاربين

أعلنت وزارة الداخلية أنه إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم “302/2016″ بشأن ما يسمى بـ”خلية العبدلي” ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار، تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الامن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين.

وطلبت وزارة الداخلية الكويتية، من لدية أية معلومة عن هؤلاء المحكومين، الاتصال على هاتف الطوارئ 112 أو التواصل مع اقرب مركز شرطة بالمنطقة بعد تثبت الأجهزة الأمنية من تواجدهم داخل البلاد وفقا للسجلات الرسمية للمنافذ.

وأكدت مصادر أمنية كويتية، أن نحو “14” مداناً في قضية “خلية العبدلي” الإرهابية المرتبطة بإيران تمكنوا من الفرار إلى طهران عن طريق البحر في يوم إِصْدَار محكمة التمييز بالكويت حكمها النهائي في القضية “18 يونيو” الماضي.

وأَضَافَت المصادر أن الأجهزة الأمنية التي وضعت أسماء المدانين الهاربين ومنهم “عبدالرضا سليم” الموظف بالديوان الأميري على قوائم الضبط والإحضار والممنوعين من السفر فور صدور الحكم، داهمت منازل المتهمين، والمواقع التي يمكن أن يتواجدوا فيها إلا أنها لم تعثر عليهم.