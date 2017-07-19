 الداخلية الكويتية تهيب بالكويتيين التبليغ عن افراد “خلية العبدلي” الهاربين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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الداخلية الكويتية تهيب بالكويتيين التبليغ عن افراد “خلية العبدلي” الهاربين

الداخلية الكويتية تهيب بالكويتيين التبليغ عن افراد “خلية العبدلي” الهاربين
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الداخلية أنه إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم “302/2016″ بشأن ما يسمى بـ”خلية العبدلي” ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار، تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الامن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين.
وطلبت وزارة الداخلية الكويتية، من لدية أية معلومة عن هؤلاء المحكومين، الاتصال على هاتف الطوارئ 112 أو التواصل مع اقرب مركز شرطة بالمنطقة بعد تثبت الأجهزة الأمنية من تواجدهم داخل البلاد وفقا للسجلات الرسمية للمنافذ.
وأكدت مصادر أمنية كويتية، أن نحو “14” مداناً في قضية “خلية العبدلي” الإرهابية المرتبطة بإيران تمكنوا من الفرار إلى طهران عن طريق البحر في يوم إِصْدَار محكمة التمييز بالكويت حكمها النهائي في القضية “18 يونيو” الماضي.
وأَضَافَت المصادر أن الأجهزة الأمنية التي وضعت أسماء المدانين الهاربين ومنهم “عبدالرضا سليم” الموظف بالديوان الأميري على قوائم الضبط والإحضار والممنوعين من السفر فور صدور الحكم، داهمت منازل المتهمين، والمواقع التي يمكن أن يتواجدوا فيها إلا أنها لم تعثر عليهم.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    … الهاربون شيعة .. وتواروا أمام أعين الحكومة وهربوا إلى إيران .. ولو كانوا سنة لرأينا العجب منكم في مطاردتهم واللحاق بهم .. وهذا يدل على تهاونكم مع المتهمين لأنهم شيعة .. كما فعلتم مع دشتي الكلب .

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