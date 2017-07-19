الكشف عن أسباب استبعاد عبدالله العنزي من بعثة النصر

أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أن حارس مرمى نادي النصر، عبدالله العنزي، كان ملتزمًا طوال فترة معسكر الفريق النصراوي في تركيا، كاشفًا أن قرار المدرب ريكاردو غوميز باستبعاد العنزي من المشاركة في البطولة العربية يعود إلى مشكلة حدثت بين العنزي ومدرب حراس المرمى.

وقال المريسل في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “عبدالله العنزي أخطأ وأنا شخصيًّا مع المدرب القوي وقراره الحازم، لكن من المعيب اتهام العنزي بأن استبعاده لعدم انضباطه؛ لأن ذلك لم يحدث”.

وأضاف الإعلامي المقرب من الشأن النصراوي: “عبدالله العنزي كان مثالًا للانضباط طوال فترة المعسكر، ومشكلته كانت مدرب الحراس، وقد أفسد كل شيء بتصرفه مع المدرب وعدم انصياعه لتعليماته.. أنا مع قرار المدرب؛ لأن شعار النصر هذا الموسم بالذات (لا للمجاملات، لا للشليلية، لا للتسيب)، لكن من الظلم أن يظلم العنزي بشيء لم يفعله”.

وأنهى بقوله: “استبعاد عبدالله العنزي من البطولة العربية وقبل ذلك استبعاد حسين عبدالغني ونايف هزازي إشارة واضحة للاعبين أن وقت المجاملات انتهى.. جميع اللاعبين لا عذر لهم هذا الموسم فمستحقاتهم سيتسلمونها كاملة، ورواتبهم هذا الموسم لن تتأخر، والمدرب مميز والأجانب كذلك.. الكرة في ملعبهم”.

وكان قرار استبعاد العنزي يعود لأسباب انضباطية، بعد خلاف حدث بين العنزي ومدرب الحراس فهمي عبدالغني، قرر على إثره جوميز استبعاده، رغم اعتذاره صباح اليوم إلى المدرب.

كذلك سيغيب عن قائمة النصر في البطولة العربية، محمد الحارثي وحمد العقيلي والكرواتي إيفان توميتشاك، وذلك بقرار فني من المدرب غوميز، وسيعود اللاعبون إلى الرياض للاستمرار في التدريبات مع الفريق الأولمبي في النادي.