أمير تبوك يلتقي القنصل البنغلاديشي لدى المملكة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم قنصل جمهوريه بنغلاديش الشعبية لدى المملكة اف ام برهان الدين والوفد المرافق له والذي يزور منطقة تبوك حاليا. ورحب به سمو أمير المنطقة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته عبر القنصل البنغلاديشي لدى المملكة اف ام برهان الدين عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. مبدياً اعجابه بما شاهده بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.