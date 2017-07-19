 تجاوبا مع دعوة أمير الشرقية .. مطلوب من قائمة الـ 23 بالقطيف يسلم نفسه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إزالة 210 أطنان من المخلفات الإنشائية في حفر الباطن أمير القصيم يؤكد على مضاعفة التوعية لمرض السكري غرق شاب سعودي في تجمع مياه بعمق 17 متر..والمدني يحذر لتسهيل الزواج…أمير الباحة يزف 750 عريساً وعروسة بالمنطقة “التعليم” تحذر من من يدّعون قدرتهم على تحقيق النقل الخارجي أو الداخلي للمعلمات ليستر سيتي يضم حارس المرمى جاكوبوفيتش من هال سيتي أمير تبوك يلتقي القنصل البنغلاديشي لدى المملكة تجاوبا مع دعوة أمير الشرقية .. مطلوب من قائمة الـ 23 بالقطيف يسلم نفسه الكشف عن أسباب استبعاد عبدالله العنزي من بعثة النصر فلاحيان: إعدام 30 ألف سجين سياسي بأمر من خميني فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النهضة جامعة القصيم توقع عقودا خدمية بأكثر من 18 مليون ريال

تجاوبا مع دعوة أمير الشرقية .. مطلوب من قائمة الـ 23 بالقطيف يسلم نفسه

تجاوبا مع دعوة أمير الشرقية .. مطلوب من قائمة الـ 23 بالقطيف يسلم نفسه
المناطق_الدمام

تجاوبا مع دعوة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ، أكدت مصادر أمنية أمس، أن مطلوبا للجهات الأمنية في محافظة القطيف سلم نفسه، بعد أكثر من خمسة أعوام على إعلان قائمة تتضمن اسمه ضمن 23 مطلوبا آخرين لوزارة الداخلية.

وقال المصدر إن “المطلوب المعلن اسمه على القائمة محمد بن عيسى بن صالح ال لباد بادر بتسليم نفسه للجهات الأمنية”.

من جانبه ، ذكر المطلوب الأمني ال لباد، ان المبادرة بتسليم نفسه تأتي تجاوبا مع دعوة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير الشرقية ان (باب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب ولا نحاسب إلا من كان عليه ذنب خاص، فهذا لا بد من محاسبته بالعدالة القانونية ،وعمومًا، إن أبوابنا مفتوحة للجميع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>