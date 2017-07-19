غرق شاب سعودي في تجمع مياه بعمق 17 متر..والمدني يحذر

أوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة عسير أنه عند الساعه ١٣:٢٧ من مساء هذا اليوم الاربعاء ١٤٣٨/١٠/٢٥ باشرت فرق الدفاع المدني بابها بلاغا مفاده غرق شاب سعودي (٢١عاما) وذلك خلال محاولة التنزه والسباحه مع مجموعة من اقرانه بتجمع مياه غدير المسمى المحتطبه بقرية العلاية بابها ( وهو تجمع مياه صخري وعر جدا مساحته 24m×17m تقريبا وعمق متدرج يصل الى 6m تقريبا )حيث تمكن غواصو الدفاع المدني من انتشال جثمانه من قاع الغدير ونقله بواسطة النقالة عبر طريق جبلية صخرية وعره الى موقع تمركز الاليات وتسليم الحادث للشرطة لاكمال الاجراءات اللازمة حسب الاختصاص

فيما قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحي الالمعي تعازيه لذوي المتوفى سائلا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى خطورة الاقتراب والسباحة في مثل هذه المواقع حتى وان كان الشخص يجيد السباحة نظرا لما تحتويه داخلها من صخور حادة جدا وتجاويف صخرية بحكم طبيعة الموقع وما تضم من مخاطر اخرى مثل الطمي او الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص ومن ثم غرقه كما ان وعورة الطريق الجبلية الصخرية الوعرة الموصلة للموقع تشكل في حد ذاتها خطورة عالية لمرتادي الموقع

راجيا السلامة للجميع