ليستر سيتي يضم حارس المرمى جاكوبوفيتش من هال سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع حارس المرمى إلدين جاكوبوفيتش من هال سيتي.

ووقع الحارس البالغ من العمر 32 عاما عقدا لمدة ثلاثة أعوام في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها، وقد أكد عزمه على التنافس مع كاسبر شمايكل على دور الحارس الأساسي للفريق.

وقال جاكوبوفيتش في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي ” مسرور للغاية بأن أكون جزءا من هذا الفريق ولا أطيق انتظار المباراة الأولى لي بقميصه”.

وولد جاكوبوفيتش في البوسنة وترعرع في سويسرا ، وقد لعب مباراة واحدة ضمن المنتخب السويسري.

وذكر جاكوبوفيتش “أعرف أن المنافسة ستكون صعبة بالنسبة لي لأن كاسبر (شمايكل) واحد من أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف “سأكافح ، وأنا هنا كي أتقدم. المنافسة النزيهة هي أمر جيد وإيجابي.

بالتأكيد سأنتظر فرصتي، ولكنني أصبحت هنا وأشعر بالسعادة لذلك.

وكان ليستر سيتي قد تعاقد بالفعل مع المدافع هاري ماجوير من هال سيتي أيضا ولاعب خط الوسط فيسنتي إيبورا من أشبيلية الأسباني