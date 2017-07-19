لتسهيل الزواج…أمير الباحة يزف 750 عريساً وعروسة بالمنطقة

زف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة ، 750 عريساً وعروسة ، وذلك خلال رعاية سموه للحفل السنوي لتهنئة المقبلين على الزواج بالمنطقة ، الذي نظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة ، وذلك بفندق ساف بمحافظة بلجرشي .

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة احمد بن إبراهيم العاصمي كلمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن جميع العاملين في القطاع الاجتماعي والخيري بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته للحفل وتهنئة المقبلين على الزواج ، سائلاً الله لهم التوفيق في حياتهم الزوجية.

وبين أنه تم تأهيل المقبلين على الزواج من خلال التحاقهم بـ 33 دورة تأهيلية ، قدمها عدد من المدربين المتخصصين ، إلى جانب الحقيبة التدريبية المعدة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، معرباً عن شكره لرؤساء الجمعيات الخيرية بالمنطقة على إسهامها في دعم الشباب المقبلين على الزواج ، وللجنة المنظمة للحفل .

بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مريئاً عن البرامج والدورات التدريبية وجهود الجمعيات الخيرية بالمنطقة في دعم المقبلين والمقبلات على الزواج ، حيث تم عقد 33 دورة استفاد منها 750 شاباً وفتاة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 660.000 ريال.

بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت إنشادي من أداء فرقة الفنون الشعبية بمدينة الباحة بهذه المناسبة .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الباحة الجهات المشاركة والمنظمة والداعمة للحفل ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة ، كما تم تسليم المقبلين على الزواج المعونة المالية البالغ قيمتها 2.700.000 ريال ، بحد أدني 7000 ريال لكل عريس .

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ومدير المكتب الخاص لسمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري وعدد من المسئولين وأولياء أمور المحتفى بهم .