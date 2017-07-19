 إزالة 210 أطنان من المخلفات الإنشائية في حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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إزالة 210 أطنان من المخلفات الإنشائية في حفر الباطن

إزالة 210 أطنان من المخلفات الإنشائية في حفر الباطن
المناطق_حفر الباطن

تواصل بلدية حفر الباطن ممثلة في وكالة الخدمات حملتها لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، وإزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية في المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية حفر الباطن المهندس محمد الحسيني, أن البلدية قامت برفع 210 أطنان من مختلف الأحياء السكنية بحفر الباطن والهجر التابعة، لافتاً إلى أن الحملة تأتي استكمالاً للحملة التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى إبراز النظافة العامة من خلال إزالة جميع أنقاض ومخلفات المباني حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية للحفاظ على جمالية المنظر العام، مطالباً الأهالي بوضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها عشوائياً، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين، حيث سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات البلدية.

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