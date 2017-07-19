 بحضور ( ٢٦ ) متدرب دورة لتطوير مهارات المرشد الديني بصحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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بحضور ( ٢٦ ) متدرب دورة لتطوير مهارات المرشد الديني بصحة نجران

بحضور ( ٢٦ ) متدرب دورة لتطوير مهارات المرشد الديني بصحة نجران
المناطق_نجران

تنفذ صحة نجران ممثلة بإدارة التوعية الدينية وبالتعاون مع الشئون الأكاديمية والتدريب وبالتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بوزارة الصحة عقد دورة تدريبية  بعنوان (تطوير مهارات المرشد الديني) وتستهدف مسئولي التوعية الدينية بالمستشفيات والأخصائيين الاجتماعيين  والعاملين في ادارة التوعية الدينية بصحة نجران وتهدف لخدمة المرضى والمراجعين للقيام بارشادهم وتوعيتهم دينيا ، و يشارك في هذه الدورة  ٢٦ متدرب ومتدربة ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام .
وتأتي هذه الدورة من ضمن عدد من الدورات التي حرصت صحة المنطقة على كل ماهو جديد لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمرضى .

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