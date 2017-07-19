بتوجيه من أمير نجران…تقييم دوري لأداء مسؤولي المحافظات

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بعناية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بتعزيز التنمية ونشرها في المحافظات والمراكز، حرصًا منه ـ رعاه الله ـ على راحة ورفاهية المواطن الكريم في كل مكان.

وجدد سموه البيعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليًّا للعهد، سائلاً الله أن يمده بعونه وتوفيقه لحمل هذه الأمانة العظيمة، ليكون عضدًا متينًا أمينًا لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه وأمد في عمره ـ. وأعرب عن تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بنيله الثقة الملكية الكريمة، بتعيينه وزيرًا للداخلية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك في مستهل ترؤس سموه الاجتماع الأول للمحافظين، للعام المالي الجاري، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، ظهر اليوم، حيث وجّه سموه بإعداد تقييم دوري عن أداء أفرع الإدارات الحكومية في المحافظات ومديريها، ومدى تفاعلهم مع المواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم، والرفع به إلى سمو أمير المنطقة بصفة شهرية.

ودعا سموه إلى تفعيل دور المجالس المحلية بالمحافظات، وإشراك الأهالي في تطوير وتنمية المحافظات والمراكز، ودعم التنمية المستدامة.

واستعرض المجلس، بحضور مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود، جملة من الموضوعات الأمنية والحقوقية والتنموية، فيما اطلع على إنجازات إدارة تقنية المعلومات بالإمارة، في ربط المحافظات والمراكز بديوان الإمارة إلكترونيًا، وخطتها التطويرية المقبلة، في تعزيز التقنية، بهدف المزيد من تسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات.