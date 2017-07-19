 رئاسة المسجد النبوي تسهّل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة للمسجد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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رئاسة المسجد النبوي تسهّل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة للمسجد

رئاسة المسجد النبوي تسهّل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة للمسجد
المناطق_المدينة

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتنسيق بين الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وإدارة الخدمات الاجتماعية والإدارة النسائية زيارة 30 سيدة إلى المسجد النبوي الشريف، من مسنّات مركز الأميرة حصة بنت خالد التابع للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بمحافظة جدة، حيث قامت الإدارة النسائية بتسهيل دخولهن إلى المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت مديرة الإرشاد النسائي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سارة بنت عبدالله البلوشي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – تسخّر كل إمكاناتها لجميع المسلمين والزائرين وتهيئ جميع الظروف لزيارة المسجد النبوي إضافة إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حريصة على تسخير مجمل الخدمات لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة.
ويذكر أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام قامت بالتنسيق مع إدارة الخدمات الاجتماعية لاستقبال عدد من المكفوفين التابعين للجمعية لتسهيل زيارتهم إلى المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة.

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