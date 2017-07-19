وزير الحج والعمرة يتفقد مؤسسة حجاج إيران

قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم، بجولة ميدانية شملت مقرات كل من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران، كذلك مقر مكتب الزمازمة الموحد، بمكة المكرمة، بهدف الوقوف على البرامج والخطط التشغيلية للمؤسسات والمكاتب لموسم حج هذا العام، التي تتضمن العديد من الأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف.

وبحث وزير الحج والعمرة استراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتعلقة بعمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات، والارتقاء بآليات العمل وتجويد الأداء العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتوفير خدمات رفيعة لضيوف الرحمن، ووفقاً لأعلى المقاييس، وتقديمها بكل جودة وإتقان، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وناقش بنتن، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران المطوف الدكتور طلال بن صالح قطب وأعضاء المجلس، برامج عمل الخطط التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام (1438هـ)، ومقترحات التطوير للخدمات التي تقدمها المؤسسة لضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين الوافدين من الخارج في هذا الموسم، الذين يبلغ عددهم (83,828) حاجاً، وعدد (2,400) عضو مكتب، سيفدون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأداء مناسك الحج .

عقب ذلك، زار وزير الحج والعمرة، مصنع التعبئة الآلية الخاص بمكتب الزمازمة الموحد، بمخطط “الوسيق” بمكة المكرمة، ودشن التشغيل الرسمي لخطوط الإنتاج للعبوات البلاستيكية سعة (20) لتراً كمرحلة أولى، لتوزيعها على الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة أثناء إقامتهم بها، كما اطلع على سير العمل فيه، وعلى جاهزيه التعبئة الآلية لماء زمزم المبارك، وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة.

بعد ذلك عقد الدكتور بنتن اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبدالجليل بن عبدالهادي زمزمي، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، تم فيه استعراض مستجدات الخطة التشغيلية للمكتب التي أعدها لخدمة جميع حجَّاج البيت الحرام الوافدين من خارج البلاد لأداء مناسك حجّ هذا الموسم، وذلك بتوزيع ماء زمزم المبارك عليهم في مركزي الاستقبال والتوجيه والتفويج عند الوصول والمغادرة، بواسطة (7) مجموعات خدمة ميدانيَّة تابعة للمكتب.

وأكد وزير الحج والعمرة، في نهاية الجولات التفقدية، أهمية تقديم خدمات رفيعة ومتقدمة، تعكس حجم الرعاية الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، في العناية بضيوف الرحمن وتقديم أقصى درجات الراحة لهم، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أطراف منظومة الحج في القطاعين العام والخاص، وبذل أقصى درجات العطاء وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، ورفع درجة جاهزية جميع القطاعات الأهلية العاملة تحت إشراف الوزارة وتحت مظلتها، لتقديم موسم حج متميز – بإذن الله تعالى -.

رافق معالي وزير الحج والعمرة في الجولات التفقدية الميدانية، وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، والمدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة المكلف المهندس محمد بن أحمد عقاد، وعدد من قيادات وزارة الحج والعمرة