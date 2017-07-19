السديس يوجه بوضع مزلقانات حديثة تسهيلاً على رواد الحرمين

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلاً من إدارة المشاريع وإدارة الخدمات الاجتماعية ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بعمل مزلقانات حديثة حول الدرج بالحرمين الشريفين لتسهيل أمور مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمصلين في دخولهم وخروجهم لا سيما ذوي القدرات الخاصة.

ويأتي هذا حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تهيئة الأجواء الروحانية وأداء العبادات والمشاعر والاهتمام بتوفير منظومة الخدمات كافة .