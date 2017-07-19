 محافظ الخرج يفتتح المعرض الخاص باليوم العالمي لمكافحة المخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يفتتح المعرض الخاص باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

محافظ الخرج يفتتح المعرض الخاص باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
المناطق_أشرف العصيمي

افتتح محافظ محافظة الخرج المكلف الاستاذ مساعدبن عبدالله الماضي بحضور‫ العقيد ذعار بن سعود العتيبي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات  ومديري الدوائر الحكومية بالخرج  المعرض الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتحت شعار انتم الامل لبناء الوطن وذلك بمجمع الحديثي مول .
وقد قص محافظ الخرج الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض واستمع إلى شرح واف عما يتضمنه المعرض من مشاركين و من لوحات ومطويات وكتيبات توعوية وشاشات عرض توضح أخطار المخدرات على الفرد والمجتمع .
ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم بعد ذلك أطلع الحضور على عرض مرئي عن اضرار المخدرات وعن جهود الوطن في مكافحتها.

وفي الختام كرم محافظ الخرج المشاركين في المعرض والداعمين  ثم قدم مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود هدية تذكارية لمحافظ الخرج تعبيرا عن شكره لحضوره التدشين وافتتاحه المعرض .

هذا وقد أوضح مدير العلاقات العامه  بمكافحة المخدرات  الاستاذ / بدر بن محمد الودعاني بأن المعرض  مستمر لمدة ثلاثة  أيام بمجمع الحديثي مول ابتداء من بعد صلاة المغرب حتى الساعه 10مساء  وسوف يكون هناك توعوية لزوار عن اضرار المخدرات كما سوف يكون هناك جوائز يوميه طوال مدة المعرض.

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