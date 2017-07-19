 أمير القصيم ماقام به القزلان يدل على المواطنة الصادقة لأبناء الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم ماقام به القزلان يدل على المواطنة الصادقة لأبناء الوطن

أمير القصيم ماقام به القزلان يدل على المواطنة الصادقة لأبناء الوطن
المناطق_بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة ، اليوم الاربعاء ، المواطن محمد بن سليمان القزلان ، نظير جهوده وإسهاماته الوطنية والمجتمعية التي قدمها لخدمة المنطقة ، ودعمها في المشاركات الوطنية والخيرية والاجتماعية.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، وشكره على ما قام به من إسهامات وطنية واجتماعية ، مثنياً على ذلك العمل الذي وصفه بالخيري ، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

وقال سموه : ماقام به محمد القزلان يدل على المواطنة الصادقة لأبناء هذا الوطن المعطاء ، وحبهم لتقديم العمل الاجتماعي والخيري ، مشيراً إلى أن الجهود التي قدمها القزلان تؤكد مدى عمق محبة أبناء هذه المنطقة لتقديم كل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي على قلبونا جميعاً.

من جانبه قدم المواطن محمد بن سليمان القزلان بالغ شكره وتقديره على حسن استقبال سموه وتكريمه له ، لافتاً الانتباه إلى أن ما قام به من إسهامات خيرية واجتماعية هي واجب عليه أمام وطنه المعطاء والغالي على قلبه ، الذي يستحق أكثر من ذلك ، سائلاً الله له دوام التوفيق للجميع لتقديم كل ماهو نافع وخيَر للوطن وأبنائه

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