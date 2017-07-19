 نائب وزير التجارة والاستثمار يلتقي وزير الزراعة العراقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب وزير التجارة والاستثمار يلتقي وزير الزراعة العراقي

نائب وزير التجارة والاستثمار يلتقي وزير الزراعة العراقي
المناطق_الرياض

التقى معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح حسن زيدان اللهيبي، يرافقه السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي محمود العاني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين المملكة والعراق لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية، كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية.
وأوضح معالي وزير الزراعة العراقي أن لدى الحكومة العراقية الرغبة الجادة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، كما تطرق خلال الاجتماع إلى قانون الاستثمار الجديد في العراق والمزايا التي يوفرها للمستثمر الأجنبي، مؤكداً رغبة الحكومة العراقية في عقد شراكات بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين عبر بيئة آمنة للاستثمارات ومزيد من المحفزات التي سيكون لها انعكاس على الجانبين.
مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق يبلغ 2.24 مليار ريال حاليا.

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