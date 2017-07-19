 «سناب شات» يتيح ميزة التصوير لمدة دقيقة كاملة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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«سناب شات» يتيح ميزة التصوير لمدة دقيقة كاملة

«سناب شات» يتيح ميزة التصوير لمدة دقيقة كاملة
المناطق_وكالات

أعلنت شركة سناب، المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات، عن إضافة ميزتين جديدتين إلى الخدمة، إحداهما من المزايا التي طال انتظارها من قبل مستخدمي سناب شات.. حيث أطلقت الشركة على الميزة الأولى اسم “التصوير المتعدد” Multi-Snap، وهي تسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو لمدة دقيقة كاملة مع تقسيمها إلى 6 مقاطع، مع إمكانية اختيار أفضل المقاطع لإرسالها إلى الأصدقاء أو نشرها عبر قسم “القصص”.

أما بالنسبة للميزة الثانية، فهي تحمل اسم “فرشاة اللون” Tint Brush، وتتيح للمستخدمين تحرير ألوان الأجسام الظاهرة في الصورة.

الجدير ذكره أن ميزة “التصوير المتعدد” متاحة اعتبارًا من يوم أمس لجميع مستخدمي نظام آي أو إس حول العالم، في حين تتوفر ميزة “فرشاة اللون” لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس.

وعلى صعيد منفصل، بدأت شركة سناب إتاحة نظارتها “سبكتاكلز” Spectacles عبر متجر أمازون الإلكتروني، وذلك بعد مدة من تقييد توفرها على آلات البيع في أماكن محدودة من العالم.

وكانت سناب أطلقت “سبكتاكلز” في العام الماضي مقابل 130 دولارًا أمريكيًا، وهي تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو مع إمكانية المشاركة على خدمة سناب شات. والفكرة كانت تهدف إلى منح المستخدمين القدرة على مشاركة فيديوهات أكثر عفوية.

والآن تتوفر نظارة تسجيل الفيديو الخاصة من سناب على أمازون بثلاثة ألوان، هي: الأزرق المرجاني، والأسود، والأزرق المخضر، وذلك بنفس سعر توفرها، وهو 129.99 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن شركة سناب تعمل على الجيل الثاني من نظارة “سبكتاكلز”، الذي سوف يأتي مع تصميم جديد كليًا، وفق ما أفاد موقع “تك كرنتش” TechCrunch في شهر يونيو الماضي نقلًا عن مصدر مطلع.

ويرجح على نحو متزايد أن “سبكتاكلز 2” ستأتي مع دعم لمزايا الواقع المعزز، خاصة بعدما قدّمت سناب منتصف شهر نوفمبر الماضي طلبًا لبراءة اختراع نظارة تدعم الواقع المعزز، وأظهر الطلب نظارة قادرة على تحديد موقع المستخدم ثم عرض محتوى رقمي في الفضاء المحيط به.

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