 نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

واشنطن: إيران مستمرة في دورها كأكبر راعية للإرهاب بلدية اللهابة تبدأ حملتها لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم المهندس الشلالي : العمل بدا في اهم مشروعين لدى جمعية البركة الخيرية بالدمام بتكلفة تزيد عن 17 مليون ريال أندية البنات الموسمية بالرياض تطلق مسابقة الروبوت (الأمبوت سومو ) أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة الحكومة اليمنية تثمن مواقف دولة الإمارات تجاه الشرعية نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ «سناب شات» يتيح ميزة التصوير لمدة دقيقة كاملة نائب وزير التجارة والاستثمار يلتقي وزير الزراعة العراقي الخدمة المدنية: خمسة إعلانات وظيفية متبقية من الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية تعليم الشرقية يناقش أهم الاستعدادات لاستقبال .. سفراء العزم نائب أمير المنطقة الشرقية يؤكد على أهمية العمل التطوعي في تطوير مهارات الشباب وتنميتها

نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ

نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ
المناطق_عادل الزهراني
ضمن توجيهات مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بتفعيل البرامج الثقافيه والمعرفيه بالدور الايوائيه نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف برنامج زيارة للنزلاء بسوق عكاظ وقد  اطلع النزلاء من خلاله على جميع المعارض التاريخيه والمسرحيه والثقافيه  رافقهم بالزيارة مسؤول العلاقات العامه والاعلام بفروع العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف أ.حاتم العبادي وعدد من الموظفين بالمركز .
وتم خلال الزيارة أيضا  استضافة جمعية الثقافه والفنون للنزلاء بمسرح الفنون الشعبيه بعكاظ.
وقد  استمتع  النزلاء بما شاهدوه من فعاليات وبرامج  ومعارض  وجادة  عكاظ  والفنون  التشكيلية  وغيرها.
الجدير بالذكر  ان  مركز  التأهيل  الشامل  يقدم  العديد من  البرامج  والفعاليات  المجتمعية  التي  تؤثر  إيجابا  على  نزلاء  المركز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>