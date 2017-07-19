 الحكومة اليمنية تثمن مواقف دولة الإمارات تجاه الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تثمن مواقف دولة الإمارات تجاه الشرعية

الحكومة اليمنية تثمن مواقف دولة الإمارات تجاه الشرعية
المناطق_وكالات

ثمن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه اليمن والحكومة الشرعية.

وأشاد خلال لقائه اليوم مدير الهلال الأحمر الإماراتي محمد سعيد الكتبي وأعضاء الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، بدورها الريادي ضمن إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالمشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المحررة.

واطلع المجتمعون على المشاريع التي سينفذها الهلال الأحمر خلال عام 2017 التي تشمل إنشاء محطة كهربائية 100 ميجاوات وصيانة خطوط نقل الطاقة لمدينة عدن.

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