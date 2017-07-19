استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عنيزة الدكتور عادل بن عبدالله الغانم ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي.
ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم الاجتماعية الموفقة التي بذلوها في لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة ، مشيداً سموه بما قاموا به من أعمال ووقوفهم جنباً إلى جنب مع اللجنة في كل مايصب في مصلحة خدمة الوطن والمواطن ، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.
حضر الاستقبال محافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن محمد المطوع
أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عنيزة الدكتور عادل بن عبدالله الغانم ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي.
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