 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة الحكومة اليمنية تثمن مواقف دولة الإمارات تجاه الشرعية نزلاء التأهيل الشامل بجولة بسوق عكاظ «سناب شات» يتيح ميزة التصوير لمدة دقيقة كاملة نائب وزير التجارة والاستثمار يلتقي وزير الزراعة العراقي الخدمة المدنية: خمسة إعلانات وظيفية متبقية من الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية تعليم الشرقية يناقش أهم الاستعدادات لاستقبال .. سفراء العزم نائب أمير المنطقة الشرقية يؤكد على أهمية العمل التطوعي في تطوير مهارات الشباب وتنميتها الحازمي أمام المؤتمر السنغافوري: تحسين خدمات المياه أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 إطلاق حملة تشجير دومة الجندل في جلسة بلدي دومة الجندل السادسة والعشرين بر بلجرشي يدعم ٣٠ عريساً متقدماً على مساعدة المقبلين على الزواج بإجمالي مبلغ ٢١٠.٠٠٠ ريال ضم أكثر من 50 محترف للتصوير الفوتوغرافي بدول الخليج سوق عكاظ يكرم المصورين والمصورات المشاركين في معرض ألوان

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عنيزة الدكتور عادل بن عبدالله الغانم ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي.
ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم الاجتماعية الموفقة التي بذلوها في لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة ، مشيداً سموه بما قاموا به من أعمال ووقوفهم جنباً إلى جنب مع اللجنة في كل مايصب في مصلحة خدمة الوطن والمواطن ، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.
حضر الاستقبال محافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن محمد المطوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>