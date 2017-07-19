أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عنيزة الدكتور عادل بن عبدالله الغانم ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي.

ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم الاجتماعية الموفقة التي بذلوها في لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة ، مشيداً سموه بما قاموا به من أعمال ووقوفهم جنباً إلى جنب مع اللجنة في كل مايصب في مصلحة خدمة الوطن والمواطن ، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

حضر الاستقبال محافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن محمد المطوع