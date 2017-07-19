أندية البنات الموسمية بالرياض تطلق مسابقة الروبوت (الأمبوت سومو )

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالرياض مسابقة الروبوت من نوع الأمبوت سومو M bot EDucational Robot kit ضمن برنامج إجازتي ٢ حيث استهدفت المسابقة طالبات التعليم العام والجامعي وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأندية المعتمدة في البرنامج للعام ١٤٣٨هـ وذلك بالشراكة مع شركة صناعة العلوم ورصدت لذلك جوائز قيمة .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن المسابقة تأتي ضمن المسار التقني الذي تقدمه الأندية للطلاب والطالبات لتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة ومنها علم الروبوت والذي أصبح من العلوم التقنية العصرية التي ينبغي تعلمها .

من جهتها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أن الروبوت هو أداة ميكانيكية قادرة على القيام بفعاليات بعد البرمجة بسيطرة مباشرة من الإنسان أو برامج حاسوبية لذا نهدف في من خلال المسابقة إلى نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت عبر دمج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا “STem” في التطبيقات العملية وإثارة اهتمام الطالبات بتقنيات الروبوت الذكية ، كما أن المسابقة تهدف إلى الاستعداد للمشاركات في المسابقات المحلية والعالمية و تدريب الناشئة على تقديم المشاريع العلمية بالتصميم والبرمجة للروبوت.