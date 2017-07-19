المهندس الشلالي : العمل بدا في اهم مشروعين لدى جمعية البركة الخيرية بالدمام بتكلفة تزيد عن 17 مليون ريال

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية بالدمام المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي ان العمل بدأ في اهم مشروعين لدى الجمعية وهي مشروع نادي البركة الاجتماعي ومشروع وقف الساعي وهذة المشروعين سيكون لها مردود ايجابي على الاسر المستفيدة .

وبين ان مشروع نادي البركة الاجتماعي هو مركز تنموي اجتماعي إغاثي يعتني بتأهيل الاسر الفقيرة وسيكون حاضناً للمناشط والبرامج الاجتماعية والاغاثية والتربوية ويسهم في بث روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وراعياً للعمل التطوعي في المنطقة الشرقية .

وبين المهندس الشلالي : بان من اهداف المركز هي المشاركة في برامج التنمية الاجتماعية الشاملة والاهتمام ببرامج التوعية وإلارشاد الاجتماعي وتوفير الرعاية الاجتماعية للاسر المستفيدة وتأهيل المستفيدين لحياة أفضل ومعالجة المشاكل الاجتماعية والمعيشية لهذة الاسر وكذلك الاسهام في وقاية المجتمع من الانحرافات والظواهر الاجتماعية السلبية وإحتضان المبادرات التطوعية.

وعن برامج المركز قال المهندس الشلالي : الدورات التدريبية والندوات الاجتماعية والارشاد والاستشارات الاسرية وكذلك البرامج التطوعية مثل تجهيز السلال الغذائية وفرز وتوزيع التبرعات العينية للمستفيدين وإقامة المناشط الاجتماعية التربوية لابناء المستفيدين. وإقامة المعارض التوعوية والتأهيلية. وإقامة ورش العمل الاجتماعية والندوات المتخصصة. وتنظيم المهرجانات والملتقيات الاجتماعية والاغاثية. ورعاية الايتام ومن في حكمهم من أبناء المطلقات والمهجورات وأسر السجناء وتأهيلهم. ورعاية أسر الارامل والمطلقـــات والمهجورات وأسر السجناء واحتضان المناشط والفعاليات الخيرية.

واضاف بان العمل بدا في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته اكثر من 5 مليون ريال بما فيها قيمة الارض الذي تحتضن هذا المشروع .

والتكلفة المتوقعة لبناء النادي حوالي 3 مليون ريال . والعائد الاستثماري المتوقع 600 ألف ريال سنوياً .

اما وقف البركة الثاني فهو وقف الســـــاعي وهو عبارة عن مبنى يضم المقر الدائم لجمعية البركة الخيرية ” قسم الرجال والنساء ” ومركز خدمات المستفيدين وقاعة البركة الاجتماعية ومركز البركة الاجتماعي ليكون هذا الصرح الخيري حاضناً للمناشط والبرامج والاجتماعية والاغاثية والتربوية وراعياً للعمل التطوعي في المنطقة الشرقية وقد بدا العمل في هذا المشروع الخيري الذي تبلغ تكلفة حوالي 12 مليون وهذا المشروع هو حلم الارامل والايتام .

واشار المهندس الشلالي بان جمعية البركة الخيرية ذات السبعة أعوام ، بدأت فكرة تبادلناها جميعاً ،واليوم فإذا هي واقع يكبر يوماً بعد يوم ، وتسارع المخلصون من أبناء هذا الوطن المبارك يولونها كل الرعاية والعناية تحت قيادة رشيدة . بأبعاد استراتيجية محددة ، وخطط عمل واضحة ، وأولويات مرتبة وبمنهجية رائدة ، بدأنا العمل معاً من أجل السعي على يتيم وأرملة ومسكين.

تتطلع جمعية البركة الخيرية وهي تسعى لبلوغ أهدافها وتحقيق رؤيتها إلى مبادرة الجميع وتعاونهم في إنجاح برامجها من خلال الفكرة الهادفة والمشاركة الفاعلة والدعم المادي والمعنوي . وهم بذلك يرجون وعد الله للمحسنين ،