 بلدية اللهابة تبدأ حملتها لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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بلدية اللهابة تبدأ حملتها لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم

بلدية اللهابة تبدأ حملتها لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم
المناطق_اللهابة

أطلقت بلدية اللهابة ممثلة في قسم النظافة، مؤخرا، حملة لإزالة الأنقاض و مخلفات البناء والهدم و التي تشمل تنظيف مداخل المراكز والقرى التابعة والشوارع الرئيسية والداخلية والساحات وكذلك إزاحة الرمال المتراكمة التي خلفها الغبار في الشوارع والطرقات في اللهابة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة الأستاذ عبدالله بن عجاج المطيري أن الحملة تهدف إلى تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع المشوهات البصرية حول المنازل و في الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية ورفع المخلفات في اللهابة والمراكز التابعة لها، مضيفا بأن هذه الحملة تأتي تزامننا مع الحملة التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية مؤخراً.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات مشيرا إلى ان أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج  (بلاغاتي )على الأجهزة الذكية .

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