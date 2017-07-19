3 نصائح سريعة لقضاء عطلة ممتعة بعيداً عن إلهاء التكنولوجيا

إن كنت تعتزم قضاء عطلة صيفية ممتعة خلال الفترة القادمة، فهذا يعني أنه يجب عليك التفكير في كيفية الابتعاد عن التكنولوجيا خلال فترة السياحة والتخلص من التشتت والإلهاء الذي قد تسببه لنا الهواتف الذكية والأجهزة.

لذا إليك 3 نصائح سريعة تساعدك على تجنب التشتت التي تسببه التكنولوجيا أثناء العطلة

التعامل مع البريد الإلكتروني

لا شك أن رسائل البريد الإلكتروني تُعد بالنسبة للكثيرين السبب الأهم في الاعتماد المتواصل على الحواسيب أو الهواتف الذكي.

لذلك عند قضاء الإجازة اعمل على تعطيل البريد الإلكتروني بصورة كاملة ووقف تلقي التحديثات الجديدة أو التنبيهات الخاصة بالبريد من خلال الإعدادات.

أما إن كانت طبيعة عملك لا تسمح لك بعدم متابعة البريد لعدة أيام متواصلة، فيمكنك أن تخصص فترة محددة كل صباح (10 دقائق مثلاُ) لمطالعة الرسائل الجديدة والرد على الرسائل العاجلة، وهذا سيترك لك الفرصة للاستمتاع بباقي يومك بالكامل دون تشتت.

ونفس الأمر ينطبق على أي مهام ضرورية أخرى يجب القيام بها على الهاتف الذكي.

تفعيل وضع الطيران

بلا شك فأنت لا ترغب بتلقي المكالمات أو الرسائل القصيرة كل حين أثناء الإجازة، ومن هنا يأتي تفعيل وضع الطيران على هاتفك الذكي كوسيلة فعالة لتجنب الإزعاج ووقف استقبال أي مكالمات.

يُمكنك قبل بدء الإجازة أن تخبر الأشخاص الذين تعتقد أنه يجب إعلامهم بعدم قدرتك على استقبال أي مكالمات أو رسائل أثناء فترة الإجازة، كما بوسعك توفير رقم هاتفي أو معلومات اتصال أخرى في حال الطوارئ إن لزم الأمر.

شراء كاميرا منفصلة

لا مفر من التقاط بعض الصور أثناء قضاء الإجازة، ومع اعتمادنا على كاميرات الهواتف الذكية لالتقاط الصور فهذا يعني أننا لن نتمكن من وقف الإلهاء الناتج عن هذه الهواتف.

فلا تستبعد قضاء بعض الوقت على الشبكات الاجتماعية ثم تنتقل لزيارة موقع ما، أو إجراء بعض المهام الأخرى بحجة التقاط صورة واحدة باستخدام الهاتف.

لذلك إن كان بإمكانك شراء كاميرا رقمية منفصلة للتصوير، فافعل ذلك، وحينها لن تضطر إلى استخدام الهاتف الذكي في كل مرة ترغب خلالها بالتقاط الصور.