 الترفيه تنقذ “مسرحية اللمبي” من الإلغاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الترفيه تنقذ “مسرحية اللمبي” من الإلغاء

الترفيه تنقذ “مسرحية اللمبي” من الإلغاء
المناطق _ الرياض

أنقذت الهيئة العامة للترفيه مسرحية “صبح صبح”، التي كان مقررًا عرضها اليوم في الرياض من الإلغاء، واستبدلت متعهد المسرحية بآخر، وتم تأجيل العرض الأول لمدة 24 ساعة، لتكون انطلاقة العروض يوم غدٍ الخميس.
وأوضحت  أنه ساءت الأمور بين مخرج المسرحية الدكتور أشرف زكي والفنان محمد سعد الشهير بـ”اللمبي” من جهة، ومتعهد المسرحية السابق إبراهيم الخليفة من جهة أخرى، بعد مطالبة الطاقم بنصف الأجر المتفق عليه قبل انطلاق عرض اليوم الأول، وهو ما عجز الأخير عن توفيره.
و تم تسوية الأمور في أحد فنادق العاصمة ظهر أمس، بعد تدخل الهيئة التي أسفرت عن الاتفاق على إلغاء عرض اليوم الأول “الأربعاء”، واقتصار العروض على أيام الخميس والجمعة والسبت.
وكان محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين قد تدخل، من أجل احتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر مع نظيره المصري الدكتور أشرف زكي، الذي يشغل منصب نقيب المهن التمثيلية.
وأعرب الغامدي عن سعادته بالنتيجة التي آلت إليها الأمور،و تدخل الهيئة في حل الموضوع، مقدمًا شكره للقائمين على هيئة الترفيه لتدخلهم إلى جانب ما يقدمون به من فعاليات.

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