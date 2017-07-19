طائرات “سوبر موشاك” الباكستانية تصل إلى قطر

وصلت، الأربعاء (19 يوليو2017) أول دفعة من الطائرات التدريبية الباكستانية “سوبر موشاك” إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في تصريح مقتضب عبر على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “وصول أول دفعة من طائرات السوبر موشاك التدريبية الباكستانية ذات المحرك المروحي، إلى كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية سابقة وقعتها قطر في يونيو 2016، مع باكستان، يتم بموجبها بيع طائرات التدريب الخفيفة “سوبر موشاك” للدوحة.

وسوبر موشاك طائرة تدريب، أنتجت سنة 1995 في باكستان، من صناعة مجمع الطيران الباكستاني، وتستخدم بشكل أساسي من قبل القوات الجوية، ودخلت الخدمة سنة 1996، وما زالت تستخدم حتى الآن.