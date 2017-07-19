 مصادر روسية: نعمل مع أوبك على إعادة التوازن لسوق النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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مصادر روسية: نعمل مع أوبك على إعادة التوازن لسوق النفط

مصادر روسية: نعمل مع أوبك على إعادة التوازن لسوق النفط
المناطق _ متابعات

قال مصدر روسي بقطاع الطاقة اليوم الأربعاء إن روسيا مستعدة لمواصلة العمل مع أوبك للمساعدة في استعادة أسواق النفط لتوازنها مضيفا أن موسكو ترحب بالنهج المرن الذي تتبعه المملكة، أكبر منتجي المنظمة، لاستيعاب ارتفاع الإنتاج من نيجيريا وليبيا.

وقال المصدر المقرب من الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوبك “نرحب بالنهج البناء والمرونة التي يتحلى بها شركاؤنا في مواجهة التحديات التي تظهر في الطريق صوب تحقيق التوازن بالسوق”.
وأضاف “روسيا نفسها ملتزمة تماما بروح المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بأسواق الخام العالمية وستواصل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق هذا الهدف”.

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