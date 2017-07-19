منتخبنا يفتتح مبارياته في التصفيات الآسيوية بمواجهة شقيقه البحريني

يفتتح منتخبنا الوطني لدرجة الأولمبي لكرة القدم يوم غدٍ الأربعاء مشاركته في التصفيات التي يستضيف فيها مجموعته (B) المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني، وذلك في الساعة 8:55 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

واختتم الأخضر تمارينه يوم أمس الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة الثامنة للقاء البحرين، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلاها مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.

تابع المران، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على منتخبات الفئات السنية طلال آل الشيخ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد نائب المشرف على منتخبات الفئات السنية مريح المريح، وعضو لجنة المنتخبات بالاتحاد ناصر الجوهر.

قائمة لاعبو الأخضر للبطولة:

أمين بخاري، زيد البواردي، حبيب الوطيان، سامي النجعي، علي الأسمري، عبدالإله العمري، عمار النجار، عبدالرحمن اليامي، أسامة الخلف، قاسم لاجامي، علي لاجامي، حمدان الشمراني، حسان تمبكتي، راكان العنزي، خالد السميري، سلطان بن جمال، أحمد بامسعود، عبدالعزيز العرياني، عبدالله الخيبري، أيمن الخليف، فهد الرشيدي، عبدالرحمن القرني، محمد البقعاوي.

الاجتماع الفني:

تقرر خلال الاجتماع الفني للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 الذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء بحضور مدير منتخبنا نايف القاضي، وإداري منتخبنا عبدالمحسن الجمعان، إلى جوار مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة للتصفيات من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلي المنتخبات المشاركة أن يرتدي منتخبنا الأولمبي خلال مبارياته الثلاث في التصفيات الآسيوية الطقم الأبيض.

طلال آل الشيخ: نشكر مجلس إدارة الاتحاد على فتح المدرجات للجماهير مجانًا

ورفع عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على منتخبات الفئات السنية طلال آل الشيخ الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد على التوجيه بفتح المدرجات مجانًا للجماهير الراغبة في دعم منتخبنا الوطني خلال التصفيات الآسيوية ولجميع مباريات التصفيات أيضًا، معربًا عن ثقته بالجماهير السعودية بدعم الأخضر وحضورها خلال المباريات الثلاث.

وأكد آل الشيخ في تصريحه أن للجماهير السعودية مواقف عدة في دعم المنتخبات الوطنية، مشددًا على أن دعوتهم لهم للحضور تعد تذكيرًا فقط.

كما قدّم آل الشيخ الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد على دعمهم وتكفلهم برابطة ناديهم لدعم ومؤازرة المنتخب الأولمبي خلال التصفيات الآسيوية، مؤكدًا أن هذه البادرة غير مستغربة على نادي الهلال الذي دعم المنتخبات الوطنية خلال فترات سابقة كما هو حال باقي أندية الوطن التي وقفت ولازالت تقف مع المنتخبات الوطنية.

وبيّن طلال آل الشيخ أن لاعبي الأخضر بحاجة لدعم الجماهير الرياضية خلال هذا الوقت كي يتحقق الهدف بالوصول إلى نهائيات كأس آسيا 2018م، مطمئنًا في الوقت نفسه الجماهير على إعداد المنتخب الأولمبي خلال الفترة السابقة بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي وجهازه الفني.

وألمح آل الشيخ إلى صعوبة مباريات الافتتاح بشكلٍ عام، إلا أنه أكد ثقته وثقة مجلس إدارة الاتحاد بالصقور الخضر، كاشفًا عن اجتماعات عدة تمت مع اللاعبين وتحفيزهم بشكلٍ أكبر للمرحلة المقبلة.

عمار النجار وأيمن الخليف يتحدثان للإعلام:

أكد لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي أيمن الخليف على تركيزه وزملائه التام لتجاوز مباراة الافتتاح أمام شقيقهم منتخب البحرين، مبينًا أنهم أنهوا كافة استعداداتهم لهذا اللقاء.

وبين الخليف أن هدفهم هو تصدر المجموعة للوصول إلى النهائيات الآسيوية، مضيفًا: “نتطلع لدعم الجماهير السعودية للحضور والمساندة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعًا، كما أن المباريات لن تكون سهلة فالجميع يبحث عن تحقيق الانتصارات والمضي بعيدًا، إلا أننا عازمون على تحقيق أهدافنا بالكامل”.

من جهته طالب لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي عمار النجار الجماهير الرياضية بالدعم الجماهيري والمؤازرة خلال مباراة المنتخب الافتتاحية وقادم المباريات في التصفيات، مؤكدًا أن الجهود التي يقدمونها زملائه اللاعبين تمنحه الثقة في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير الرياضية بنيل بطاقة التأهل عن المجموعة.