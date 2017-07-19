 صحة جازان لا صحة لما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد الممرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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صحة جازان لا صحة لما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد الممرات

صحة جازان لا صحة لما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد الممرات
المناطق _جازان

أوضحت صحة جازان اليوم الأربعاء أن ما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد المركزي بجازان غير صحيح ، وأنه بعد مراجعة الملف الطبي للمريضة منذ دخولها للمستشفى اتضح أنه تم إجراء الكشف على المريضة الساعة 1:32 صباح السبت 21 شوال قبل أن يتم فتح الملف الطبي للمريضة، وكانت في حالة ولادة متقدمة واتساع عنق الرحم 8-9 سم وتم تحويلها إلى غرفة الولادة بالدور الثاني بالمستشفى، حيث تم فتح كيس ماء الجنين ARM وتم توليدها الساعة 1:45 صباح السبت.

علماً بأن ما ذكره ولي أمر المريضة من تنقله بين أربعة مستشفيات قيد التحقيق، وقد تم التواصل معه لأخذ إفادته حيال الشكوى المقدمة من قبله.

وأكدت صحة جازان اهتمامها بتطوير خدمات النساء والولادة بالمنطقة، حيث يتم حالياً تقديم الخدمة بإجمالي 234 سرير مخصصة للنساء والولادة موزعة على مستشفيات المنطقة.. أما بخصوص مستشفى النساء والولادة فقد تم رصد بعض الصعوبات التشغيلية لدى مقاول المشروع وتم توجيه إنذار بهذا الخصوص وتم الاجتماع مع مقاول المشروع بحضور لجنة مختصة من الوزارة وتم الاتفاق على زيادة العمالة وتوريد المواد وإنجاز المشروع بعد إعادة جدولة الخطة الزمنية المقررة للمشروع.

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