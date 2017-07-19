الاتفاق يواجه سابيل الأذربيجاني غداً في ثالث تجاربه الودية

يواجه فريق الاتفاق مساء غدٍ (الخميس) نظيره سابيل الأذربيجاني في ثالث مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي للموسم المقبل والذي يقيمه في مدينية كارتيبيه بتركيا.

وكان مدرب الاتفاق الصربي ميودراغ يسيتش قد وضع تصوراته الفنية للمباراة من خلال الحصص الفنية التي اعتمدها في تدريبي اليوم (الأربعاء) الصباحي والمسائي.

من جهة ثانية واصل الثلاثي لاعب الوسط يحيى عتين، والظهير الأيسر محمد الزبيدي والمهاجم عبدالرحمن العبود تأهيلهم تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث بدأ عتين الذي يعاني من تمزق في عضلة الساق الخلفية مرحلة المشي إلى جانب العبود الذي خضع لعملية جراحية لجبر الكسر الذي تعرض له في أنفه، بينما دخل الزبيدي مرحلة الجري، في الوقت الذي لا زال فيه لاعب الوسط حسن الحبيب يخضع للراحة منذ تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.