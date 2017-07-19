 الاتفاق يواجه سابيل الأذربيجاني غداً في ثالث تجاربه الودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الاتفاق يواجه سابيل الأذربيجاني غداً في ثالث تجاربه الودية

الاتفاق يواجه سابيل الأذربيجاني غداً في ثالث تجاربه الودية
المناطق _الدمام

يواجه فريق الاتفاق مساء غدٍ (الخميس) نظيره سابيل الأذربيجاني في ثالث مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي للموسم المقبل والذي يقيمه في مدينية كارتيبيه بتركيا.

وكان مدرب الاتفاق الصربي ميودراغ يسيتش قد وضع تصوراته الفنية للمباراة من خلال الحصص الفنية التي اعتمدها في تدريبي اليوم (الأربعاء) الصباحي والمسائي.

من جهة ثانية واصل الثلاثي لاعب الوسط يحيى عتين، والظهير الأيسر محمد الزبيدي والمهاجم عبدالرحمن العبود تأهيلهم تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث بدأ عتين الذي يعاني من تمزق في عضلة الساق الخلفية مرحلة المشي إلى جانب العبود الذي خضع لعملية جراحية لجبر الكسر الذي تعرض له في أنفه، بينما دخل الزبيدي مرحلة الجري، في الوقت الذي لا زال فيه لاعب الوسط حسن الحبيب يخضع للراحة منذ تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

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