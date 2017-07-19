 مركز مكافحة الجريمة يوصى ببرامج للحد من جرائم الاعتداء على رجال الأمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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مركز مكافحة الجريمة يوصى ببرامج للحد من جرائم الاعتداء على رجال الأمن

مركز مكافحة الجريمة يوصى ببرامج للحد من جرائم الاعتداء على رجال الأمن
المناطق _الرياض

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلميـــــة  ورشة عمل بعنوان (جرائم الاعتداء على رجال الأمن ) من إعداد الدكتور/ محمد بن صقر الضبيطي مدير وحدة استطلاع الرضى الأمني بالمركز وذلك يوم أمس الأول الموافق  في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
وهدفت الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية وأمنية متكاملة للحد من نوعية هذه الجرائم.
وقد تم افتتاح الورشة من قبل مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور/ذعار بن محيا ، وبحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع الورشة ممثلة في (وزارة التعليم ،وزارة العدل ،وزارة الثقافة والاعلام ،وزارة الحرس الوطني ،الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المديرية العامة للمباحث ،الأمن العام، الدوريات الأمنية، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لتحريات الأمنية ،المديرية العامة لحرس الحدود ،المديرية العامة لمكافحة المخدرات ،المديرية العامة للسجون ،القوات الخاصة لأمن الطرق ،النيابة العامة ،وكالة الوزارة للشئون الحقوق ،إمارة منطقة مكة المكرمة ،إمارة منطقة المدينة المنورة ،إمارة منطقة الرياض).
كما شارك في الورشة العديد من الأساتذة والباحثين ، ومديرو الإدارات بالمركز، وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات العلمية التي يؤمل أن تساهم في مكافحة مثل هذه الجرائم.

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