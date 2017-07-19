 محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني
المناطق _ واس

أدى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط, وجموع غفيرة عقب صلاة العصر اليوم , صلاة الجنازة على شهيد الواجب عايض بن سعيد الشهراني الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه, وذلك بأحد الجوامع في مركز الرونة بخميس مشيط.
ونقل ابن مشيط لأسرة وذوي شهيد الواجب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، مؤكداً أن الفقيد استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته, سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر، على تعازيهم ومواساتهم لهم، مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكداً أن الفقيد استشهاد ابنهم شرفٌ وواجبٌ تجاه الدين ثم المليك والوطن.

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