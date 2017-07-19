الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبو مكتب “الهيئة العامة للرياضة” ورواد الرياضة ورؤساء الأندية الرياضية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأربعاء ، منسوبو مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، ورؤساء الأندية الرياضية، ورواد الرياضة بالمنطقة الشرقية.

واطلع سموه على استعدادات الانديه للموسم الرياضي القادم، وناقش سموه مع الرياضيين طموحاتهم والعقبات التي تواجه القطاع الرياضي في المنطقة، وشدد سموه على ضرورة أن تعمل الأندية الرياضية على تلبية احتياجات الشباب والمهتمين بالرياضة، وأن تعمل الأندية على استقطاب المواهب الشابة وتنميتها وتطويرها، كما أكد سموه على ما يشهده القطاع الرياضي من تطورٍ واهتمام بفضل الله ثم بفضل عناية واهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله-، مؤكداً يحفظه الله على الاهتمام بالألعاب المختلفة، وتطوير أعمال الأندية استعداداً لتحولها وخصخصتها، لتساهم في تنمية القطاع الرياضي في المملكة وتواكب تطلعات القيادة لتكون أحد روافد الاقتصاد.