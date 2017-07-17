 بالتعاون مع إدارة التعليم..الملاحظة الاجتماعية بالافلاج تنظم برنامجاً منوعاً لأبنائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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بالتعاون مع إدارة التعليم..الملاحظة الاجتماعية بالافلاج تنظم برنامجاً منوعاً لأبنائها

بالتعاون مع إدارة التعليم..الملاحظة الاجتماعية بالافلاج تنظم برنامجاً منوعاً لأبنائها
المناطق _الرياض

نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الافلاج بالتعاون مع نادي مدرسة الحي التابع لادارة التربية والتعليم بالمحافظة برنامجا ترفيهيا ورياضيا ضمن حزمة برامجها وأنشطتها الصيفية الموجهة للأحداث نزلاء الدار ، تنوعت فقراته مابين مسابقات ترفيهية وحركية وثقافيه اضافة الى مباراة في كرة القدم بين الابناء واعضاء نادي الحي ، قبل ان يختم بتكريم الفائزين والمتفوقين.

وشهد البرنامج حضور عدد من المهتمين بالجوانب الاجتماعية في المحافظة إلى  جانب إدارة ومنسوبي الدار .

يذكر ان دور الملاحظة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تحرص كثيراً على تنظيم وتنفيذ العديد من البرامج والانشطة المنوعة التي تحاكي واقع نزلاء الدار من فئة الاحداث طيلة فترة إقامتهم فيها ، والتي تركز كثيرا على جوانب التوجيه والتعليم والتدريب، إلى أن تتم إعادة تأهيلهم، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

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