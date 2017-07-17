 بمنحنى احترافي إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها ” رؤية المملكة 2030م ” .. بأندية الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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بمنحنى احترافي إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها ” رؤية المملكة 2030م ” .. بأندية الشرقية

بمنحنى احترافي إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها ” رؤية المملكة 2030م ” .. بأندية الشرقية
المناطق _ عبدالله السعيدي
ضمن فعاليات الأندية الموسمية وأندية الأحياء التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ، استأنف نادي الحرس الوطني فعالياته بمنحنى احترافي بـ  إطلاق  ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها عن رؤية المملكة 2030م  ، وضمنها تشجيع منسوبات النادي على المشاركة بمهارات فن الإلقاء المؤثر ومجالات الخطابة والشعر تعزيزاً لقيم الانتماء الوطني.
ومن الأعمال المنفذة بالنادي لوحة ، تحتوي على شعار الأندية بإعادة التدوير. وضمن  المسار التطوعي .. قامت لجنة نادي الحي بالمتوسطة الخامسة بالخبر بزيارة لمستشفى الملك فهد الجامعي ، لإدخال الفرح بقلوبهم بتوزيع الورد والهدايا على المنومين بالمستشفى .
وأقام نادي الحي بالابتدائية الرابعة بالظهران فعالية  ” ديرتي الجميلة ” تحت المسار السياحي ، بإبراز معالم الوطن التاريخية و السياحية ، معززة لثقافة الانتماء الوطني . وقام النادي برفع مستوى الوعي لدي منسوباته ، بعرض فلم وثائقي لكيفية استخدام طفاية الحريق.
وفي نادي بصمة محبة ، فُعلت عدد من المناشط التفاعلية  شملت جميع مسارات برنامج إجازتي كـ المنشد الصغير وركن ومرسمي ، ضمن مسابقات والعاب حركية مسلية وهادفة .
وتمّ تفعيل  ” وقت المتعة والفرح  ” بنادي  الحي بالمتوسطة الرابعة بسيهات ، ضمنها برنامج ” رشاقة بلا حرمان “.
وأقام نادي قرية العليا ضمن المسار الوظيفي بعمل ودورة “بفن الديكوباج ” .. وهو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية ، وأقام أيضا النادي دورة بـ .. تطوير الذات  لمنسوبات النادي .

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