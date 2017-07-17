بمنحنى احترافي إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها ” رؤية المملكة 2030م ” .. بأندية الشرقية

ضمن فعاليات الأندية الموسمية وأندية الأحياء التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ، استأنف نادي الحرس الوطني فعالياته بمنحنى احترافي بـ إطلاق ” مسابقة القصة القصيرة ” محتواها عن رؤية المملكة 2030م ، وضمنها تشجيع منسوبات النادي على المشاركة بمهارات فن الإلقاء المؤثر ومجالات الخطابة والشعر تعزيزاً لقيم الانتماء الوطني.

ومن الأعمال المنفذة بالنادي لوحة ، تحتوي على شعار الأندية بإعادة التدوير. وضمن المسار التطوعي .. قامت لجنة نادي الحي بالمتوسطة الخامسة بالخبر بزيارة لمستشفى الملك فهد الجامعي ، لإدخال الفرح بقلوبهم بتوزيع الورد والهدايا على المنومين بالمستشفى .

وأقام نادي الحي بالابتدائية الرابعة بالظهران فعالية ” ديرتي الجميلة ” تحت المسار السياحي ، بإبراز معالم الوطن التاريخية و السياحية ، معززة لثقافة الانتماء الوطني . وقام النادي برفع مستوى الوعي لدي منسوباته ، بعرض فلم وثائقي لكيفية استخدام طفاية الحريق.

وفي نادي بصمة محبة ، فُعلت عدد من المناشط التفاعلية شملت جميع مسارات برنامج إجازتي كـ المنشد الصغير وركن ومرسمي ، ضمن مسابقات والعاب حركية مسلية وهادفة .

وتمّ تفعيل ” وقت المتعة والفرح ” بنادي الحي بالمتوسطة الرابعة بسيهات ، ضمنها برنامج ” رشاقة بلا حرمان “.

وأقام نادي قرية العليا ضمن المسار الوظيفي بعمل ودورة “بفن الديكوباج ” .. وهو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية ، وأقام أيضا النادي دورة بـ .. تطوير الذات لمنسوبات النادي .