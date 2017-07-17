 الأمير حسام بن سعود يفتتح معرض الكتاب الثالث بجامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 شوّال 1438 هجريا, الموافق 19 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير حسام بن سعود يفتتح معرض الكتاب الثالث بجامعة الباحة

الأمير حسام بن سعود يفتتح معرض الكتاب الثالث بجامعة الباحة
المناطق _ عبدالرحمن سفر
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، معرض الكتاب الثالث الذي تقيمه جامعة الباحة، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وذلك بجوار مكتبة دار المعرفة بالحاوية.
ولدى وصول سموه قام بقص الشريط إذاناً بافتتاح المعرض ، ثم تجوّل سموه والحضور داخل أروقة وأجنحة المعرض, مستمعاً إلى شرحٍ من وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني, عن المعرض الذي يضم أكثر من 80 داراً للنشر محلية ودولية، والجامعات السعودية، والجهات الحكومية، يختص كثير منها بالمُصّنف التعليمي، واحتوائه على حزمة من الفعاليات المنبرية الثقافية المنوعة التي يقدمها عدد من المثقفين من داخل المنطقة وخارجها.
       بعد ذلك توجه سموه والحضور إلى مقر الحفل الخطابي الذي بدأ بالقران الكريم ، ثم ألقى وكيل جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير المنطقة على افتتاحه للمعرض، عاداً هذا الدعم المتواصل من قبله دافعاً كبيراً لاستمرار الجامعة في مسيرتها التطويرية .
       وأكد بأن الجامعة حرصت على تدشين المعرض خلال فترة الصيف ليكون متزامناً مع ما يشهده صيف الباحة من فعاليات وزيادة في عدد الزوار للمنطقة ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن دور الجامعة لدعم السياحة الثقافية بالمنطقة.
       وفي ختام الافتتاح كرَم سموه الرعاة والداعمين ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
حضر الحفل مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط وعدد من المسؤولين والمثقفين والأدباء .

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